Nazionale, i primi convocati di Spalletti: esordio per Casale, Udogie in U21

Prime convocazioni per Luciano Spalletti da ct dell'Italia. Il nuovo selezionatore ha chiamato 29 giocatori per il doppio impegno degli Azzurri nel percorso di qualificazioni a Euro 2024 prima contro la Nord Macedonia e poi a San Siro contro l'Ucraina. Uno l'esordiente, il difensore della Lazio Nicolò Casale mentre tornano a far parte della Nazionale Zaccagni, Biraghi, Mancini e Locatelli. Zaniolo e Retegui fanno parte degli attaccanti, assenti Jorginho e Verratti.