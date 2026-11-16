Fifa, Klopp: "Infantino? Non pensavo che le cose potessero peggiorare dopo Blatter"

"L'opinione generale è che un cambio potrebbe essere sensato. Ma ciò che mi interesserebbe ancora di più in questo contesto, dal punto di vista calcistico, è che non avremmo mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Sepp Blatter, eppure qualcuno effettivamente è riuscito a fare peggio". Il ct della Germania Jurgen Klopp si è detto favorevole a un cambio di rotta ai vertici della Fifa, criticando l'attuale presidente Gianni Infantino. "Attualmente pensiamo che se Infantino dovesse andarsene sarebbe bello se il suo successore riuscisse a fare un lavoro migliore, perché credo sia possibile fare di meglio - ha aggiunto l'ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund in vista della sfida di Nations League contro l'Olanda - Ci sono sicuramente persone che hanno a cuore il futuro del calcio e che non hanno interessi finanziari in gioco".