Italia, senti Caprile: "Se la Nazionale albanese dovesse cercarmi, valuterò cosa fare"

Caprile potrebbe essere convocato dall'Albania di Maran: la compagna del portiere è albanese, condizione che consente il rilascio del doppio passaporto. "Se da questo potrà nascere qualcosa, non lo so. A oggi nessuno della federazione albanese ha bussato alla porta. Se lo farà, valuterò. Sto dimostrando di meritare la Nazionale azzurra, credo di essere a quel livello lì. Ma so che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me. Sul resto non perdo il sonno", ha dichiarato Caprile in un’intervista al Corriere.