Under 21, è un'Italia da urlo: sei gol alla Polonia per volare agli Europei

L’Italia U21 giocherà l’Europeo 2027. Gli Azzurrini sconfiggono 6-2 la Polonia allo Stadio Adriatico di Pescara nell’ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni al torneo continentale e vincono così il Gruppo E, superando in classifica proprio i polacchi. A decidere il match, dominato dai ragazzi di Baldini, sono le reti di Koleosho, Ndour (doppietta), Lipani, Fini e Cherubini: meraviglioso è soprattutto il secondo gol del capitano, un destro da oltre 60 metri. L’Italia ribalta dunque il risultato dell’andata (sconfitta per 2-1) e stacca il pass per la competizione che si terrà il prossimo anno in Albania e Serbia.