Under 21, è un'Italia da urlo: sei gol alla Polonia per volare agli Europei

L’Italia U21 giocherà l’Europeo 2027. Gli Azzurrini sconfiggono 6-2 la Polonia allo Stadio Adriatico di Pescara nell’ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni al torneo continentale e vincono così il Gruppo E, superando in classifica proprio i polacchi. A decidere il match, dominato dai ragazzi di Baldini, sono le reti di Koleosho, Ndour (doppietta), Lipani, Fini e Cherubini: meraviglioso è soprattutto il secondo gol del capitano, un destro da oltre 60 metri. L’Italia ribalta dunque il risultato dell’andata (sconfitta per 2-1) e stacca il pass per la competizione che si terrà il prossimo anno in Albania e Serbia.
Pronti, via e Ndour sfiora immediatamente il vantaggio di testa, costringendo Lubik a una parata provvidenziale sulla linea di porta. Sempre l’estremo difensore polacco si supera poi sulla incornata di Pisilli all’8’, prima dell’1-0 siglato da Koleosho al 16’: l’attaccante del Paris FC è il più lesto a raccogliere un pallone respinto dalla difesa avversaria e a battere Lubik. Palmisani protegge quindi il vantaggio azzurro facendosi trovare pronto sulla conclusione di Urbanski, mentre Ndour inzucca il 2-0 al 26’: decisivo l’assist di Liberali, bravo a tenere viva una palla che sembrava destinata a superare la linea di fondo. Proprio il giocatore del Como scolpisce poi un palo al 39’, complice una deviazione di Gurgul. Il vero capolavoro Ndour lo realizza però al 54’: il capitano vede il portiere avversario fuori dai pali e lo batte con un fantasmagorico destro da oltre 60 metri.
Passano cinque minuti e Koleosho ruba un altro pallone, offrendo a Lipani l’assist per il poker italiano. Mikolajewski segna invece il gol della bandiera per la Polonia al 65’, alla quale risponde però immediatamente Fini con il 5-1. Lo stesso identico copione si ripete poi tra l’85’ e l’86’: Zewlakow accorcia le distanze e Cherubini fissa il 6-2 finale. Grazie a questa fantastica prestazione, l’Italia ribalta dunque la sconfitta per 2-1 dell’andata e supera proprio la Polonia in vetta alla classifica del Gruppo E, vincendolo con 27 punti e una migliore differenza reti negli scontri diretti coi polacchi: un risultato che qualifica gli Azzurrini direttamente a EURO 2027.