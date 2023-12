Ligue 1, intevento killer di Donnarumma in Le Havre-Psg: rosso dopo 9'

ligue 1

L'estremo difensore azzurro è stato cacciato dal terreno di gioco per l'entrata scomposta su Casimir

Donnarumma, che combini?













1 di 8 © Da video SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Da video

© ipp

© Getty Images

© ipp

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La partita di Gianluigi Donnarumma tra Le Havre e Paris Saint-Germain di Ligue 1 è durata soltanto 9'. L'estremo difensore italiano, chiamato a difendere i pali dei parigini nel 14° turno del campionato francese, si è infatti reso protagonista di una brutta entrata sull'attaccante avversario Casimir: errore nel tempo di uscita di Gigio, con il 23 del Le Havre che l'ha anticipato e incassando un calcio tra petto e volto.

Immediata l'espulsione, con Barcola costretto a lasciare il campo per far entrare il portiere Arnau Tenas. E per Donnarumma, reduce dalla doppia papera tra campionato contro il Monaco e in Champions contro il Newcastle, è l'ennesimo momento no dell'esperienza parigina.