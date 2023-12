Italia, Spalletti: "Convocazioni tecniche e morali. Chiesa fa la nostra fortuna"

Luciano Spalletti spiega lo spirito che guiderà le convocazioni per Euro 2024: "Le mie scelte saranno sia tecniche che morali. Voglio ragazzi che capiscano che la maglia azzurra va prima desiderata e poi onorata come un oggetto sacro. Sarò sempre assillato dal bene della Nazionale e devono dimostrarmi di voler entrare nella storia azzurra". Il ct è convinto che "in generale la squadra ha capito questo spirito ma sento che dobbiamo lavorarci ancora. Dobbiamo essere una Nazionale forte non solo per il risultato ma per il modo di giocare: abbiamo giocato bene per 45, 60 o 70 minuti ma mai una partita intera. Siamo però sulla strada giusta".