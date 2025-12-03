Italia, Gravina svela: "Spalletti non l’avrei mandato via. Mancini voleva tornare ct"

"Non c'è una norma che mi impone di fare un passo indietro", ha detto poi Gravina parlando dell'eventualità del terzo fallimento Mondiale consecutivo, ma sottolineando anche che in caso di mancata qualificazione "delle riflessioni personali le farei". "A chi mi dice 'vai a lavorare' rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali? Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno", ha aggiunto poi il presidente Figc prima di parlare della riforma dei campionati: "Prima di marzo dobbiamo aprire il tavolo - ha detto - La riforma dovrà essere radicale. In Italia abbiamo 100 società professionistiche rispetto alle 92 dell'inghilterra, che ha due livelli di professionismo. Nella nostra Serie B il 35% del turnover surriscalda il sistema e lo indebita. Il concetto di mutualità tra le leghe ha una percentuale altissima in termini di divario. Non può ridursi tutto a 'Serie A a 18 sì o no'. Serve il consenso di tutte le leghe", ha aggiunto.