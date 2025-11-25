Mondiali 2026, ufficiali le regole del sorteggio: in caso di successo ai playoff l'Italia sarà in un girone di ferro

Per la prima fascia, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi e, una volta estratti, saranno assegnati alle posizioni A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito dal calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre con il ranking più alto nella prima fascia saranno identificate da nove palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo in cui verranno sorteggiate.