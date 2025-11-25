Mondiali 2026, ufficiali le regole del sorteggio: in caso di successo ai playoff l'Italia sarà in un girone di ferro

Il 5 dicembre la cerimonia: tutte le squadre che dovranno passare dai playoff inserite in quarta fasciadi Daniele Pezzini
L'Italia di Gattuso è concentrata sui playoff di marzo e sulla sfida all'Irlanda del Nord, ma nel frattempo dai canali ufficiali della Fifa arriva una notizia potenzialmente negativa per le ambizioni azzurre: la Nazionale, così come tutte le squadre che dovranno passare dagli spareggi, sarà inserita in quarta fascia nel sorteggio dei 12 gironi del Mondiale 2026, che si terrà il 5 dicembre a Washington. Questo naturalmente significa che, in caso di qualificazione, gli azzurri saranno certamente inseriti in un gruppo di ferro.
Nelle scorse settimane si era ipotizzato che la Fifa potesse utilizzare il ranking per suddividere nelle varie fasce le nazionali qualificate tramite playoff (in quel caso l'Italia sarebbe stata in seconda dopo lo scivolamento fuori dalla top 10), ma nella serata di martedì è stato ufficializzato che le ultime 6 squadre ancora non qualificate saranno appunto in quarta. Insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda.
Fascia 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, playoff europei A, B, C e D, playoff FIFA 1 e 2
Le procedure del sorteggio finale stabiliscono che le nazionali ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, saranno inserite nella prima fascia, mentre le altre 39 squadre qualificate saranno distribuite nelle quattro fasce da 12 squadre ciascuna in base al ranking Fifa del 19 novembre 2025. Infine, come detto, i due posti riservati al torneo playoff della Coppa del Mondo Fifa 2026, insieme ai quattro posti degli spareggi europei, saranno assegnati alla quarta fascia.
Per la prima fascia, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi e, una volta estratti, saranno assegnati alle posizioni A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito dal calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre con il ranking più alto nella prima fascia saranno identificate da nove palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo in cui verranno sorteggiate.
Per garantire equilibrio competitivo, nella definizione del calendario sono stati creati due percorsi separati verso le semifinali. Per una distribuzione bilanciata delle squadre, le quattro nazionali meglio classificate nel ranking Fifa, durante il sorteggio, seguiranno questi vincoli: la squadra con il ranking più alto (Spagna) e la seconda (Argentina) saranno sorteggiate in percorsi opposti, e lo stesso principio si applicherà alla terza (Francia) e alla quarta (Inghilterra). Questo assicurerà che, qualora vincessero i rispettivi gruppi, le due squadre più forti non si incontreranno prima della finale.
Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione nel gruppo di ogni squadra sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito. Tale schema è dettagliato nella tabella inclusa nel documento ufficiale delle procedure del sorteggio. La posizione all’interno del gruppo dipenderà dunque dalla fascia di provenienza e dal gruppo in cui verrà sorteggiata.
In linea di principio, nessun gruppo potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte le confederazioni tranne la Uefa, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo dovrà avere almeno una squadra Uefa, ma non più di due.
Per quanto riguarda i due posti riservati al Torneo di playoff Fifa, al fine di rispettare il principio generale secondo cui un gruppo non può contenere più di una squadra della stessa confederazione, il vincolo sulla confederazione verrà applicato a tutte e tre le squadre presenti in ciascuno dei due percorsi dei playoff Fifa inseriti nella quarta fascia.
Sebbene il sorteggio finale determinerà quali squadre si affronteranno nella fase a gironi, il calendario aggiornato delle partite, comprensivo dello stadio assegnato a ciascun incontro e del relativo orario di inizio, sarà confermato sabato 6 dicembre.
Il processo di assegnazione delle partite successivo al sorteggio mira a garantire le migliori condizioni possibili per tutte le squadre e, ove possibile, a permettere ai tifosi di tutto il mondo di seguire le gare della propria nazionale in diretta, tenendo conto dei diversi fusi orari.