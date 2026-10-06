Quattro partite, quattro formazioni e organizzazioni diverse: le tante armi dell'Italia di Mancini

Poi è arrivata la grande prova di maturità di Parigi. Contro la Selezione più forte del mondo, insieme alla Spagna, l'Italia ha saputo dimostrare che ci si può difendere con personalità, con un piano gara preciso che ti permette anche di essere molto pericoloso in fase offensiva. Senza palla era un 4-5-1, la difesa non era mai troppo bassa e, lezione memorabile per il calcio italiano, ci si è opposti a due ali fortissime nell'uno contro uno (Olise e Doué) con una linea a quattro, tra l'altro con due esterni bassi portati naturalmente all'inserimento offensivo. La ricerca in verticale di Pio Esposito per i movimenti in profondità delle mezzali e l'innalzamento del livello del pressing dopo il vantaggio francese, hanno creato non pochi problemi alla Nazionale di Zidane anche dopo il gol del pareggio di Bastoni.