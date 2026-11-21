Se la stella Kylian Mbappé sbaglia un rigore, è il giovane centravanti Carlos Espí a salvare ancora una volta il Real Madrid, regalando nel finale ai blancos la vittoria contro un ottimo Celta Vigo. Al Bernabeu gli ospiti vanno avanti con Duran al 6' pt, costringendo la squadra di Mourinho a rincorrere. Mbappé ha dal dischetto l'occasione di pareggiare ma calcia alto; solo nella ripresa, il Real trova la rimonta, prima con Bellingham al 21' del secondo tempo e poi con l'uomo dei finali di questa stagione, il 21enne Espí, che segna il 2-1 e regala i 3 punti che consentono ai suoi di agganciare per una notte il Barcellona in vetta alla classifica.