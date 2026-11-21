"Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, ma c'è il grosso rammarico che usciamo a mani vuote perché, soprattutto nei primi 20-25 minuti del secondo tempo, sembrava che stessimo prendendo in mano la partita: lì dobbiamo avere la forza di andare in vantaggio. Però la squadra ha dato tutto, contro un Napoli forte, in uno stadio importante, la strada è quella giusta, anche se ci manca ancora qualcosa per fare anche queste vittorie". Commenta così Ignazio Abate la sconfitta del suo Torino al Maradona con il Napoli. "Siamo venuti qui a giocarci la partita - dice l'allenatore ai microfoni di Dazn -. Nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto non creando tantissimo, anche se abbiamo avuto una palla gol importante su un tiro da fuori. Poi - prosegue - nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni: dobbiamo aumentare il livello di cattiveria e di qualità nelle decisioni finali, perché arriviamo negli ultimi 30 metri e lì deve succedere qualcosina in più". Per i granata è anche "una questione mentale". "Se vogliamo fare uno step in avanti - dice Abate - c'è da ragionare da grande squadra. Bisogna star dentro la partita per 90 minuti, avere letture della gara, avere quella maturità... è un percorso, però indubbiamente lavoriamo per quello". Tra le note liete della serata, la grande prova del portiere brasiliano Perri, in più di una circostanza decisivo nel salvare i suoi: "È un ragazzo che sta crescendo - spiega Abate -. Era arrivato infortunato, l'abbiamo aspettato tanto, ha avuto un periodo anche di adattamento non semplice. Ma ha sempre lavorato a testa bassa con grande umiltà. E adesso sta raccogliendo i frutti".