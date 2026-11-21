Anche la Confederazione Africana di Calcio (Caf), con l'unanimità dei suoi 54 membri, sostiene la candidatura di Gianni Infantino alla rielezione come presidente della Fifa. Lo ha annunciato il presidente Patrice Motsepe ad Abuja, in Nigeria, dove la Caf tiene la sua assemblea generale ordinaria, alla quale è presente il principale rivale di Infantino, il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo, candidato dalla Uefa. Nonostante Diallo fosse in sala, Motsepe ha chiesto e ottenuto dai presenti una standing ovation per Infantino, ricordando come "ogni federazione riceverà 25 milioni di dollari dal primo gennaio": l'attuale numero uno del calcio mondiale ha spiegato come dieci anni fa ogni membro Fifa ricevesse 1 milione di dollari ogni 4, cifra che aumenterà dal 2027 a 25 milioni. Il sostegno dell'Africa a Infantino arriva dopo quello del Sud America (Conmebol) e Paesi arabi (Uafa).