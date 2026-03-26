QUALIFICAZIONI EUROPEE

Qualificazioni Europeo U21: poker dell’Italia contro la Macedonia del Nord

Gli Azzurrini esultano 4-0 al Castellani e mettono pressione alla Polonia: momentaneo aggancio a quota 18 punti

26 Mar 2026 - 20:25
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Nuova giornata di qualificazioni all’Europeo 2027 per l’Italia Under 21 e nuova vittoria per i ragazzi allenati da Silvio Baldini. Gli Azzurrini superano 4-0 la Macedonia del Nord al Castellani di Empoli, agganciando così momentaneamente in vetta al Gruppo E la Polonia (in campo domani contro l’Armenia). A decidere la sfida contro i Leoni Rossi sono le reti di Ndour (3’), Lipani (49’), Ekhator (50’) e il rigore di Fini (86’).

LA PARTITA
Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli è l’Italia ad approcciare con grande intraprendenza i primi minuti di gara, sbloccando il match già al 3’: Ndour si inserisce con i tempi giusti e firma l’1-0 azzurro con un colpo di testa, su assist di Bartesaghi. La formazione di Baldini cavalca l’entusiasmo e sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni con Lipani, che deve prima arrendersi alla respinta del palo e poi a quella della traversa. Gli Azzurrini chiudono allora avanti un primo tempo dominato, prendendo quindi il largo in avvio di ripresa. In poco più di un minuto, Lipani timbra prima il 2-0 con un bel tiro da fuori area ed Ekhator realizza poi il 3-0, innescato dal passaggio vincente di Dagasso al 50’. A chiudere ogni discorso è invece Fini all’86’, con il calcio di rigore che vale il 4-0 finale. L’Italia colleziona così la sesta vittoria in sette gare disputate finora nel Gruppo E, salendo a quota 18 punti, gli stessi della capolista Polonia (in campo domani contro l’Armenia). Il prossimo avversario per gli Azzurrini sarà la Svezia, martedì 31 marzo alle 18:30 alla Boras Arena.

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