Nuovo ct Italia, la short list è di quattro nomi: da Pirlo a Mancini, chi ha più possibilità

Sulle tempistiche per l'annuncio ufficiale del nuovo ct, Malagò non si è sbilanciato ma lascia aperta la porta a una conclusione rapidissima dei giochi, ammettendo però che non si può escludere uno slittamento a settimana prossima. Giovedì 23 luglio il presidente Figc con Maldini e Leonardo saranno in Lega Calcio e lì illustreranno il nuovo progetto azzurro: per quella data di sicuro la Nazionale avrà un nuovo allenatore.