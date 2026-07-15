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Nuovo ct Italia, la short list è di quattro nomi: da Pirlo a Mancini, chi ha più possibilità

Il presidente della Figc Malagò e il dt Maldini stringono il cerchio sul successore azzurro. Pirlo in pole, in corsa Conte, Mancini e la tentazione Guardiola

15 Lug 2026 - 09:24
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Il presidente della Figc Giovanni Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini (coadiuvato da Leonardo) hanno avviato i contatti decisivi per la panchina della Nazionale, riducendo la corsa a una cerchia ristretta di quattro grandi candidati. La scelta del commissario tecnico per il quadriennio fino al Mondiale 2030, ormai si è capito, non sarà più un'esclusiva presidenziale, ma nascerà da una totale sintonia con l'area tecnica.

Chi allenerà la Nazionale? I nomi

 In cima alle preferenze dei direttori tecnici si è fatto largo Andrea Pirlo, un profilo giovane ma dal passato vincente che risponde all'identikit desiderato anche per un'idea di gioco molto apprezzata. Impossibile escludere dalla corsa Antonio Conte, a lungo in pole anche per la preferenza dei club di Serie A, e Roberto Mancini, molto legato a Malagò.

La suggestione più affascinante porta invece al nome di Pep Guardiola, un sogno che richiede però incastri a livello economico e di opportunità, senza contare le parole di Buonfiglio, presidente del Coni, che si è schierato dichiarandosi favorevole a un ct italiano. 

Quando verrà annunciato il nuovo ct?

 Sulle tempistiche per l'annuncio ufficiale del nuovo ct, Malagò non si è sbilanciato ma lascia aperta la porta a una conclusione rapidissima dei giochi, ammettendo però che non si può escludere uno slittamento a settimana prossima. Giovedì 23 luglio il presidente Figc con Maldini e Leonardo saranno in Lega Calcio e lì illustreranno il nuovo progetto azzurro: per quella data di sicuro la Nazionale avrà un nuovo allenatore.

I giornali: mercoledì 15 luglio 2026

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