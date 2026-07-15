Udinese, per i 130 anni abbonamenti a prezzi popolari

Udinese Calcio ha lanciato oggi al castello di Ragogna la campagna abbonamenti 2026/27 "Ci siamo sempre stati", che celebra i 130 anni del club e il legame con il territorio friulano, simboleggiato da un sasso venato di bianco e nero, richiamo alle pietre del fiume Tagliamento. La sottoscrizione sarà esclusivamente online. La campagna è strutturata in tre fasi.
La prima, da domani al 30 luglio, è dedicata alla conferma del posto per i vecchi abbonati. Seguirà dal 31 luglio al primo agosto la fase per il cambio posto, sempre per gli abbonati della stagione precedente. La vendita libera prenderà il via lunedì 3 agosto e proseguirà fino al 19 agosto.
I prezzi sono popolari: partono da 13,70 euro a partita. Confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare (escluse Inter, Milan e Juventus) a prezzi invariati, dedicati a famiglie e sportivi affiliati a federazioni. Rimane anche l'offerta Tribuna Distinti Nord "Cuore Bianconero". Gli abbonamenti per bambini sotto i 10 anni costano 100 euro per tutte le 19 gare in Tribuna e Distinti.