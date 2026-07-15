Udinese, per i 130 anni abbonamenti a prezzi popolari

Udinese Calcio ha lanciato oggi al castello di Ragogna la campagna abbonamenti 2026/27 "Ci siamo sempre stati", che celebra i 130 anni del club e il legame con il territorio friulano, simboleggiato da un sasso venato di bianco e nero, richiamo alle pietre del fiume Tagliamento. La sottoscrizione sarà esclusivamente online. La campagna è strutturata in tre fasi.