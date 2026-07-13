Ct Italia: Maldini e Leonardo sognano Guardiola, ma pensano anche a Pirlo
La nuova coppia di dirigenti azzurri sta sondando tutte le opzioni per affidare la guida dell'Italia al profilo migliore e spunta un nome nuovo tra Mancini e Conte
C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli Europei e, si spera, i Mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la (complicata) missione per Pep Guardiola. Solo nel 2023, Maldini avrebbe voluto il "Maestro" alla guida dei rossoneri, mentre una decina di anni prima, nella stagione 2011-2021, Leonardo era pronto a portarlo a Parigi come stella del Psg prima che si trasferisse alla Juve.
Oggi, Pirlo, 47 anni, allena a Dubai, ultima sua panchina dopo quella di Karagumruk e la Sampdoria. Di sicuro, una sola esperienza davvero importante, quella con la Signora con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, ma anche un legame fortissimo proprio con il dt della Figc e il suo consulente brasiliano.
Da questo punto di vista, sarebbe il profilo giusto per lavorare in piena sintonia con la nuova coppa di dirigenti federali. Al contrario di quanto potrebbe essere con Roberto Mancini e, soprattutto, Antonio Conte, che pure restano in corsa, dando maggiori garanzie dal punto di vista dell'esperienza ai più alti livelli. Senza dimenticare Carlo Ancelotti e Stefano Pioli.
Entro il fine settimana dovrà essere presa una decisione, da presentare al presidente Malagò. Poi sarà il momento di concludere e aprire una nuova era azzurra.