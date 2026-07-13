Ct Italia: Maldini e Leonardo sognano Guardiola, ma pensano anche a Pirlo

C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli Europei e, si spera, i Mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la (complicata) missione per Pep Guardiola. Solo nel 2023, Maldini avrebbe voluto il "Maestro" alla guida dei rossoneri, mentre una decina di anni prima, nella stagione 2011-2021, Leonardo era pronto a portarlo a Parigi come stella del Psg prima che si trasferisse alla Juve.