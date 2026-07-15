Bari, 24 convocati in ritiro: Dorval in permesso per motivi familiari

Il Bari calcio ha iniziato oggi il ritiro precampionato a Roccaraso, in Abruzzo, dove rimarrà fino al 29 luglio. Nel programma tecnico di preparazione sono previste tre amichevoli: i biancorossi affronteranno l'Asd Calcio Castel di Sangro il 22 luglio, il Pianella Calcio i 25 luglio e il Lanciano il 28 luglio. Le partite, programmate per le ore 17:30, verranno giocate sul terreno del Comunale di Roccaraso.