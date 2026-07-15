Bari, 24 convocati in ritiro: Dorval in permesso per motivi familiari

Il Bari calcio ha iniziato oggi il ritiro precampionato a Roccaraso, in Abruzzo, dove rimarrà fino al 29 luglio. Nel programma tecnico di preparazione sono previste tre amichevoli: i biancorossi affronteranno l'Asd Calcio Castel di Sangro il 22 luglio, il Pianella Calcio i 25 luglio e il Lanciano il 28 luglio. Le partite, programmate per le ore 17:30, verranno giocate sul terreno del Comunale di Roccaraso.
Il tecnico Rastelli ha convocato i portieri Cerofolini, De Lucci, Pissardo; i difensori Burgio, De Lucia ('08), Dickmann, Dorval (in permesso per gravi motivi familiari), Emiliano ('08), Legrottaglie ('08), Mane, Mantovani, Vicari; i centrocampisti Colangiuli, Darboe, Faggi, Maggiore, Mundo ('08), Polito, Spadavecchia ('07), Verreth; gli attaccanti Alonso Campagna ('08), Manzari, Scifoni ('08), Sibilli. Tra gli aggregati non facenti parte della rosa ci sono Lorenzo Russo (centrocampista '05) e Christian Raggioli (attaccante '06).