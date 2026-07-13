Italia, parte la caccia al nuovo ct: il sogno Guardiola passa attraverso l'amicizia con Maldini

I giornali sportivi: lunedì 13 luglio
© Rassegna Stampa
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Come da tempistiche dichiarate da Giovanni Malagò, ora che il Club Italia ha definito Paolo Maldini come direttore tecnico (e Leonardo suo collaboratore) arriva il momento di scegliere il commissario tecnico della Nazionale, con cinque nomi che si contendono la panchina dell'Italia: Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Pep Guardiola, Stefano Pioli e Roberto Mancini. Sarà un'altra settimana di fuoco per il mondo azzurro, i contatti partiranno già oggi e nulla è già deciso o scontato.
Proprio per questo resta aperto pure il sogno che porta all'ex allenatore del Manchester City, molto difficile per almeno tre motivi: aveva detto di volersi fermare dopo gli anni coi Citizens, è abituato a stipendi a doppia cifra che la Federcalcio non può garantirgli e non è detto voglia legarsi per almeno quattro anni - questo richiede il nuovo progetto Nazionale, l'orizzonte dei Mondiali 2030 - quando già nei prossimi mesi o la prossima stagione potrebbe trovare un club di alto livello che può proporgli ingaggi importanti.
Ma se c'è anche solo lo 0,1% di speranza, la Figc vuole giocarselo grazie al legame tra Maldini e Guardiola, che risale addirittura al 2009. Il 27 maggio di quell'anno Pep, subito dopo aver vinto la sua prima Champions da allenatore del Barcellona, nella prima intervista ai microfoni italiani disse: "La dedichiamo a Paolo Maldini, so che le cose non sono andate bene nell'ultima partita, deve sapere che ha l'ammirazione di tutta Europa, è stato il giocatore più importante degli ultimi 25 anni". Perché usò quelle parole? Perché solamente tre giorni prima Maldini aveva giocato l'ultima partita ma l'addio al calcio e al Milan non era andato come doveva: una parte dei tifosi della Curva Sud a San Siro lo aveva fischiato, rovinando in parte quell'emozionante momento.
Da quel giorno tra i due nacque un'amicizia, Maldini ringraziò Guardiola per le sue parole, e 17 anni dopo i due potrebbero ritrovarsi sotto lo stesso tetto... azzurro. Scenario affascinante tanto quanto complesso ma sognare non costa nulla: Pep ama l'Italia e potrebbe apprezzare una nuova sfida. E con Maldini al suo fianco, sarebbe tutto più facile.
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