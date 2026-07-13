Italia, parte la caccia al nuovo ct: il sogno Guardiola passa attraverso l'amicizia con Maldini

Ma se c'è anche solo lo 0,1% di speranza, la Figc vuole giocarselo grazie al legame tra Maldini e Guardiola, che risale addirittura al 2009. Il 27 maggio di quell'anno Pep, subito dopo aver vinto la sua prima Champions da allenatore del Barcellona, nella prima intervista ai microfoni italiani disse: "La dedichiamo a Paolo Maldini, so che le cose non sono andate bene nell'ultima partita, deve sapere che ha l'ammirazione di tutta Europa, è stato il giocatore più importante degli ultimi 25 anni". Perché usò quelle parole? Perché solamente tre giorni prima Maldini aveva giocato l'ultima partita ma l'addio al calcio e al Milan non era andato come doveva: una parte dei tifosi della Curva Sud a San Siro lo aveva fischiato, rovinando in parte quell'emozionante momento.