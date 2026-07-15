Lazio, Doekhi si presenta: "Entusiasta di essere in un grande club. Con Gattuso..."

Poi le parole su Gattuso, che punta su di lui per ridisegnare la linea difensiva dopo l'addio di Gila: "Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c'è solo da lavorare. Ci sono già due olandesi e questo mi aiuta molto, possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo". Non è mancato anche un messaggio rivolto ai sostenitori biancocelesti: "Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l'ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni".