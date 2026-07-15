Lazio, Doekhi si presenta: "Entusiasta di essere in un grande club. Con Gattuso..."

Il nuovo difensore della Lazio Danilho Doekhi si è presentato ai tifosi biancocelesti mostrando tutto il suo entusiasmo e la sua carica in vista della prima stagione in Italia: "Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".
Poi le parole su Gattuso, che punta su di lui per ridisegnare la linea difensiva dopo l'addio di Gila: "Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c'è solo da lavorare. Ci sono già due olandesi e questo mi aiuta molto, possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo". Non è mancato anche un messaggio rivolto ai sostenitori biancocelesti: "Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l'ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni".