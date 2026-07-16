Dal "bagnetto" alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta inedita

"Ancora una volta abbiamo dimostrato che nessuno ci regala nulla e siamo tornati tra le due migliori squadre del mondo. Sono ancora una volta molto orgoglioso di poter regalare una gioia a tutto il popolo argentino". Così Leo Messi, capitano e leader dell'Argentina, dopo la vittoria 2-1 in semifinale contro l'Inghilterra in rimonta. Messi ha precisato che quello contro gli inglesi "era solo una partita di calcio" e poi ha aggiunto: "Volevamo ottenere la vittoria e arrivare alla finale di un Mondiale. Siamo felici di avercela fatta di nuovo e nel modo in cui l'abbiamo fatto, quando avevamo tutto contro. Con intelligenza, con il calcio, con la voglia. Questo gruppo dimostra ancora una volta di cosa è capace. Ora bisogna godersi il momento con i compagni. Questo gruppo non deve nulla a nessuno. Abbiamo dimostrato di dare sempre il massimo e di regalare tantissima gioia a tutti gli argentini in tutti questi anni. Tornare a giocare una finale di Coppa del Mondo, con tutto ciò che questo significa per gli argentini... Qualunque cosa accada, bisogna valorizzare questo percorso" ha concluso.