Dal "bagnetto" alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta inedita

16 Lug 2026 - 08:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Leo Messi e Lamine Yamal, pronti a fare la storia. Questa volta, però, su un campo da calcio. L'allievo contro il maestro. Il destino, infatti, ha voluto che i due tornassero a incrociarsi, come già accaduto 19 anni fa, ma questa volta in maniera diversa. 

La foto

 Il giovane attaccante spagnolo, infatti, nel lontano 2007 è stato "battezzato" proprio dalla Pulce. Come l'anno precedente, il quotidiano spagnolo Sport decise di fare un calendario benefico in collaborazione con l'Unicef, all'epoca sponsor del Barcellona di Laporta. Venne quindi organizzata una campagna di reclutamento tra le famiglie che erano entrate in contatto con l'organizzazione internazionale per questioni assistenziali e tra queste c'era anche quella di Yamal, che viveva a Rocafonda, barrio complicato di Matarò, che venne sorteggiata per far parte del calendario: il primo contatto con il mondo blaugrana. Grazie al padre di Yamal, nell'estate del 2024, la foto di Messi che fa il bagnetto al piccolo Lamine è diventata subito virale: come se si trattasse di un passaggio di consegne già all'epoca, quando Messi doveva ancora diventare ciò che è stato per il Barcellona. Ma si sa, la storia è ciclica e certi eventi si ripetono a distanza di anni: come l'ascesa di Yamal in campo internazionale, che ricorda molto quella di Messi. La finale del Mondiale potrebbe essere il definitivo passaggio di consegne. 

© X

© X

Orgoglio Messi

 "Ancora una volta abbiamo dimostrato che nessuno ci regala nulla e siamo tornati tra le due migliori squadre del mondo. Sono ancora una volta molto orgoglioso di poter regalare una gioia a tutto il popolo argentino". Così Leo Messi, capitano e leader dell'Argentina, dopo la vittoria 2-1 in semifinale contro l'Inghilterra in rimonta. Messi ha precisato che quello contro gli inglesi "era solo una partita di calcio" e poi ha aggiunto: "Volevamo ottenere la vittoria e arrivare alla finale di un Mondiale. Siamo felici di avercela fatta di nuovo e nel modo in cui l'abbiamo fatto, quando avevamo tutto contro. Con intelligenza, con il calcio, con la voglia. Questo gruppo dimostra ancora una volta di cosa è capace. Ora bisogna godersi il momento con i compagni. Questo gruppo non deve nulla a nessuno. Abbiamo dimostrato di dare sempre il massimo e di regalare tantissima gioia a tutti gli argentini in tutti questi anni. Tornare a giocare una finale di Coppa del Mondo, con tutto ciò che questo significa per gli argentini... Qualunque cosa accada, bisogna valorizzare questo percorso" ha concluso.

© X

© X

Ultimi video

01:24
BLOB GIUNTOLI ATALANTA X SITO

Giuntoli: "Palestra? Tutti erano al corrente di tutto, poi il calciatore è andato al Chelsea"

01:21
DICH ACERBI SU LAUTARO E MESSI 16/07 SRV

Acerbi: "Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che 'animali'…"

00:49
DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

01:12
DICH ATTA PRESENTAZIONE FIORENTINA DICH

Fiorentina, Atta si presenta: "Questa è la squadra giusta per crescere ancora"

01:23
L'Al-Nassr ha pochi soldi

L'Al-Nassr ha pochi soldi

01:35
Tutti sul 9 del Parma

Tutti sul 9 del Parma

01:45
Le occasioni dell'estate

Le occasioni dell'estate

03:00
Napoli-Max: giorno 1

Napoli-Max: giorno 1

01:33
La carica dei 100 milioni

La carica dei 100 milioni

01:33
Giuntoli, carica Atalanta

Giuntoli, carica Atalanta

01:38
Pavard il ripescato

Pavard il ripescato

01:45
Una Juve in esubero

Una Juve in esubero

01:25
Nazionale: oggi a Milano

Nazionale: oggi a Milano

01:58
Triplo colpo Juve, Raimondi: "Si sblocca tutto"

Triplo colpo Juve, Raimondi: "Si sblocca tutto"

01:34
MCH MIX ZONE SPAGNA POST FRANCIA 15/07 MCH

Festa Spagna, passa Yamal ed è delirio: "Portaci la seconda Coppa"

01:24
BLOB GIUNTOLI ATALANTA X SITO

Giuntoli: "Palestra? Tutti erano al corrente di tutto, poi il calciatore è andato al Chelsea"

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

L'Al-Nassr ha pochi soldi

L'Al-Nassr ha pochi soldi

MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH

Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:39
Dal "bagnetto" alla finale Mondiale: Messi contro Yamal è una prima volta inedita
19:50
Rocchi e Gervasoni archiviati, Aia: "Soddisfatti della decisione, venga ripristinata la loro immagine"
17:06
Udinese, per i 130 anni abbonamenti a prezzi popolari
Doekhi
16:08
Lazio, Doekhi si presenta: "Entusiasta di essere in un grande club. Con Gattuso..."
15:58
Bari, 24 convocati in ritiro: Dorval in permesso per motivi familiari