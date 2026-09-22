Pio e Seba insieme in azzurro, obiettivo... 11 minuti: ecco gli Esposito pronti a battere due record

Storia di fratelli in Azzurro: da Baresi agli Esposito, le storiche convocazioni in Nazionale
© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.
© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.