NAZIONALE

Pio e Seba insieme in azzurro, obiettivo... 11 minuti: ecco gli Esposito pronti a battere due record

L'attaccante del Sassuolo vuole diventare il terzo fratello a vestire la maglia dell'Italia: mai accaduto prima. Dal 2000 in poi, solo Pippo e Simone Inzaghi in campo insieme

di Paolo Borella
22 Set 2026 - 19:20
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© Getty Images

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Cresciuti in parallelo nel vivaio nerazzurro, avversari in Spezia-Sampdoria in B prima e Inter-Cagliari in A poi, infine ritrovati nel tempio del calcio italiano. A Coverciano, continua la storia degli Esposito: ecco Sebastiano convocato insieme a Pio e pronto a diventare il terzo fratello a giocare in azzurro. Il maggiore Salvatore, classe 2000, esordì proprio grazie a Mancini contro l'Inghilterra nel 2022. 

Francesco Pio è stato il primo a seguirlo, forte delle grandi prestazioni nell'Inter, con 5 reti in 9 presenze tra qualificazioni Mondiali e amichevoli. Ora sembra proprio il momento del fratello di mezzo, "Seba", che con la rete in Sassuolo-Juventus ha definitivamente convinto il ct. Se il 24enne raccoglierà minuti nelle quattro gare di questa lunga sosta, gli Esposito diventeranno la prima famiglia con tre fratelli scesi in campo in azzurro nella storia della nazionale italiana.

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A due (fratelli) si sono fermati in tanti: dai Milano con Giuseppe e Felice ai Cevenini con Aldo e Luigi negli anni '10 del secolo scorso, passando per i Rampini (Carlo e Alessandro), fino ai Martin (Cesare e Dario) e ai Varglien (Mario e Giovanni) nei due decenni successivi. In epoche più recenti, grandi nomi come Giuseppe e Franco Baresi, con rispettivamente 18 e 81 presenze, ma anche gli Inzaghi con i 57 gettoni (e 25 gol) di Pippo e i 3 di Simone. Infine i gemelli Zenoni, con due gare per Cristian e una per Damiano. Sfiorarono e basta quella soddisfazione i Cannavaro: Paolo fu soltanto convocato nell'epoca Donadoni, ma non scese in campo e non raggiunse Fabio. 

Italia, quali fratelli in campo contemporaneamente?

 Gli ultimi fratelli, dopo i Milano e i Cevenini, a giocare insieme nella stessa gara in azzurro sono però stati gli Inzaghi, ormai 25 anni fa. Era il 15 novembre del 2000, amichevole al Delle Alpi contro l'Inghilterra vinta 1-0 con gol di Gattuso: Simone subentra al 61', Pippo lascia il campo al 72' e quegli 11 minuti non sono mai più stati replicati. Dal Belgio a Francia e Turchia, quello può diventare un obiettivo da record per Sebastiano e Pio Esposito. 

Storia di fratelli in Azzurro: da Baresi agli Esposito, le storiche convocazioni in Nazionale

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© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.
© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.
© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.

© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.

© italyphotopress | La Nazionale per l'Europeo 1980, giocato proprio in Italia: nella fila più in basso il secondo da sinistra è Franco Baresi, il quarto il fratello Giuseppe. Ma nessuno dei due giocò neppure un minuto. L'Italia chiuse quarta.

Il secondo, ancora più ambizioso, riguarderebbe il gol, specialità della casa per due attaccanti come loro. Solo i pionieri Cevenini si regalarono la gioia di segnare entrambi nella stessa partita in nazionale. Dobbiamo tornare al gennaio del 1915 e all'amichevole contro la Svizzera a Torino prima dello stop per la Grande Guerra: Aldo (Cevenini I, primo tra i fratelli calciatori) salutò la nazionale con una doppietta, Luigi (Cevenini III) siglò una rete per il 3-1 finale. Sfida difficile, ma non impossibile. Anche se il primo obiettivo è "godersela", come hanno confessato Sebastiano e Pio a pochi giorni dalle sfide che dovranno segnare la ripartenza azzurra. 

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