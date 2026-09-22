Pio e Seba insieme in azzurro, obiettivo... 11 minuti: ecco gli Esposito pronti a battere due record

A due (fratelli) si sono fermati in tanti: dai Milano con Giuseppe e Felice ai Cevenini con Aldo e Luigi negli anni '10 del secolo scorso, passando per i Rampini (Carlo e Alessandro), fino ai Martin (Cesare e Dario) e ai Varglien (Mario e Giovanni) nei due decenni successivi. In epoche più recenti, grandi nomi come Giuseppe e Franco Baresi, con rispettivamente 18 e 81 presenze, ma anche gli Inzaghi con i 57 gettoni (e 25 gol) di Pippo e i 3 di Simone. Infine i gemelli Zenoni, con due gare per Cristian e una per Damiano. Sfiorarono e basta quella soddisfazione i Cannavaro: Paolo fu soltanto convocato nell'epoca Donadoni, ma non scese in campo e non raggiunse Fabio.