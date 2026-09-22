Napoli, tegola Anguissa: gli esami evidenziano una lesione

Il Napoli dovrà rinunciare ad Anguissa ancora per qualche settimana. Il centrocampista, che aveva avuto un problema all'adduttore prima dell'Arsenal, era rientrato in campo contro la Fiorentina quando però si è fatto nuovamente male.
Questo il comunicato di oggi del club azzurro sulle sue condizioni: "Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".