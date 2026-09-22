Pio e Sebastiano Esposito: "Una grande emozione essere insieme in Nazionale"

"Il mister ci ha detto di godercela, perché già essere in Nazionale è una cosa strepitosa e poi essere qui con tuo fratello è una emozione in più". Lo ha detto l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale, Sebastiano Esposito, ospite della trasmissione 'Azzurro Live', in diretta dal raduno della Nazionale a Coverciano insieme al fratello Pio. Una Nazionale attesa da quattro partite valide per la Nations League, si comincia contro il Belgio. "E' una cosa nuova per tutti. Sono quattro partite dopo l'altra, tutte di livello molto alto. Non vediamo l'ora, perché per noi calciatori più si gioca e meglio è", ha dichiarato Pio Esposito. "L'Olimpico ci aiuterà, esordire in casa aiuta, ma a prescindere dal giocare o meno davanti ai nostri tifosi, cercheremo di portare a casa punti", ha aggiunto Sebastiano che è al debutto in maglia azzurra.