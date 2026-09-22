LE PAROLE

Pio e Sebastiano Esposito: "Una grande emozione essere insieme in Nazionale"

L'interista: "Mancini è stato anche lui un grande attaccante e ci ha dato dei suggerimenti tecnici"

22 Set 2026 - 12:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Il mister ci ha detto di godercela, perché già essere in Nazionale è una cosa strepitosa e poi essere qui con tuo fratello è una emozione in più". Lo ha detto l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale, Sebastiano Esposito, ospite della trasmissione 'Azzurro Live', in diretta dal raduno della Nazionale a Coverciano insieme al fratello Pio. Una Nazionale attesa da quattro partite valide per la Nations League, si comincia contro il Belgio. "E' una cosa nuova per tutti. Sono quattro partite dopo l'altra, tutte di livello molto alto. Non vediamo l'ora, perché per noi calciatori più si gioca e meglio è", ha dichiarato Pio Esposito. "L'Olimpico ci aiuterà, esordire in casa aiuta, ma a prescindere dal giocare o meno davanti ai nostri tifosi, cercheremo di portare a casa punti", ha aggiunto Sebastiano che è al debutto in maglia azzurra.

Su come procede la preparazione, ancora Pio Esposito ha rivelato che "mister Mancini è stato anche lui un grande attaccante e ci ha dato dei suggerimenti tecnici, di campo per aiutarci a rendere meglio" mentre Sebastiano ha aggiunto "che entrambi siamo molto competitivi".

"E' una bella cosa che ci siano tanti volti nuovi, ci sono anche tanti veterani che ci tengono e che sono stati male per la mancata qualificazione al Mondiale. È un giusto mix per ripartire", ha proseguito il centravanti dell'Inter. "Rappresentare la tua nazione è sempre un'altra cosa, fin dalle selezioni giovanili è importante capire l'importanza", ha detto il debuttante Sebastiano.

Infine ancora sul loro legame: "Siamo entrambi fortunati, abbiamo avuto dei genitori straordinari che hanno costruito il legame forte e un amore straordinario. Non ci sono mai stati litigi, anche se quando sbaglia gol lo prendiamo in giro", ha raccontato ancora Sebastiano Esposito.

pio esposito
sebastiano esposito
nazionale

Ultimi video

01:58
SRV RULLO NAPOLI FALSA PARTENZA 21/9 SRV OKK

Allarme Napoli: con Allegri la peggior partenza degli ultimi 10 anni!

01:36
La Serie A nel mondo

La Serie A nel mondo

01:47
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

01:44
Il Cagliari è lanciato

Il Cagliari è lanciato

01:46
Roma pazza di Manu Konè

Roma pazza di Manu Konè

01:30
Inter, difesa da rivedere

Inter, difesa da rivedere

01:58
Inter, Lautaro è super

Inter, Lautaro è super

01:47
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini

01:48
Mancini si ri-presenta

Mancini si ri-presenta

02:19
Orsato e la sua linea

Orsato e la sua linea

02:03
"Zero fischi" da applausi

"Zero fischi" da applausi

00:25

Marotta ai funerali di Mazzola: "Se ne va una leggenda, nostro dovere preservarne i valori"

01:43
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" FLESSIBILITA AMORIM-SPALLETTI 21/09 SRV

Callegari mette 'like' alla flessibilità di Amorim e Spalletti

01:25
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" ALLEGRI CHE NON CAMBIA 21/09 SRV

Callegari non mette 'like' ad Allegri: "La storia si ripete"

02:27
SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

01:58
SRV RULLO NAPOLI FALSA PARTENZA 21/9 SRV OKK

Allarme Napoli: con Allegri la peggior partenza degli ultimi 10 anni!

I più visti di Nazionale

Roberto Mancini

Ecco la prima Italia del Mancini-bis: nove volti nuovi nei 34 convocati per la Nations League

CLIP MANCINI CONVOCAZIONI 18/9 DICH

Mancini, ecco l'elenco dei 34 convocati dalla sua viva voce

Mancini: "Voglio una squadra che domini e vinca, ma dovremo innanzitutto divertirci"

13 SRV CORRISPONDENZA NAZIONALE 21/9 SRV

Dimarco, niente Nazionale: il motivo

15 novembre 2000: Filippo Inzaghi (a sinistra) e il fratello Simone convocati da Giuseppe Trapattoni. Per 11 minuti hanno anche giocato assieme in azzurro: Simone era entrato al 61' per Delvecchio, Filippo (titolare) uscì al 72' per Del Piero

Pio e Sebastiano Esposito assieme in Nazionale: ricordi gli altri fratelli in Azzurro?

Sandro Mazzola e Gianni Rivera

Mazzola-Rivera e la storica staffetta di Mexico '70: rivali sempre, nemici mai

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:10
Unity Euro Cup 2026, 23/9 a Coverciano sorteggio 5/a edizione
14:09
Euro 2032, Abodi: "Difficile immaginare un Europeo senza Napoli"
13:46
Giudice Sportivo, multa anche per i tifosi dell'Inter
13:41
Modena: 600 km per l'autografo di Belotti, l'attaccante lo invita allo stadio
Giorgi Kvernadze, Frosinone: SCOMMESSA
13:21
Il Napoli segue Kvernadze: un talent a Frosinone per seguire il nuovo Kvara