Oriali: "Chi si è girato per Mazzola fuori dagli stadi, ci riempie di vergogna"

Il team manager della nazionale è invece durissimo su chi, in curva della Juventus prima della sfida all'Atalanta, si è girato dall'altra parte durante il minuto di silenzio: "Non è stata una bella immagine, ma se n'è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio, è una cosa che ci riempie di vergogna. Alcuni campioni vanno al di là della maglia che indossano. Sono gesti deprecabili e brutti da vedere".