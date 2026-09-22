Oriali: "Chi si è girato per Mazzola fuori dagli stadi, ci riempie di vergogna"

22 Set 2026 - 18:01
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Lele Oriali ricorda Sandro Mazzola ai microfoni di Rai Sport: "Ci mancherà tantissimo. Ricordo i primi allenamenti alla Pinetina, quando ero giovane, in cui lui fra quelli che mi accolsero a braccia aperte. Ho solo ricordi bellissimi, come compagno e come persona, senza dimenticare quello che ha fatto come dirigente, portando in Italia Ronaldo".

Il team manager della nazionale è invece durissimo su chi, in curva della Juventus prima della sfida all'Atalanta, si è girato dall'altra parte durante il minuto di silenzio: "Non è stata una bella immagine, ma se n'è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio, è una cosa che ci riempie di vergogna. Alcuni campioni vanno al di là della maglia che indossano. Sono gesti deprecabili e brutti da vedere". 

Per la vicenda, la Juventus è stata multata di 10.000 euro. Non è invece arrivata la chiusura del settore della Curva Sud bianconera all'Allianz Stadium.

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