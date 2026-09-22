L'Udinese presenta la terza maglia alla Milano Fashion Week

L'Udinese torna alla Milano Fashion Week con il nuovo Third Kit 2026/27, realizzato da Macron in collaborazione con lo stilista Giuseppe Buccinnà e presentato oggi a Milano. La terza maglia celebra i 130 anni del club e nasce dall'incontro ideale tra Tina Modotti e Pier Paolo Pasolini, due figure legate alla cultura friulana. La divisa ha una base crema con dettagli neri e accenti oro, mentre la stella, simbolo storico dell'Udinese, viene reinterpretata attraverso tessuti e texture differenti. Sul petto compare lo stemma celebrativo dei 130 anni, mentre la firma di Buccinnà è inserita sul lato destro. Nel backneck la scritta in oro "Fuarce Udin". Il kit comprende anche pantaloncini e calzettoni e sarà disponibile negli store Udinese e Macron e online.