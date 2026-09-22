Champions League donne, il Benfica a Superga per l'omaggio al Grande Torino

22 Set 2026 - 18:35
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"Un omaggio che attraversa generazioni": con questo post sui propri canali social, la squadra di calcio femminile del Benfica ha pubblicato il video della salita a Superga e della posa di una corona di fiori davanti alla lapide dedicata al Grande Torino. Tra i due club è sempre vivo un sentimento di forte amicizia, l'ultima squadra affrontata dagli Invincibili guidati da Valentino Mazzola prima della tragedia del 4 maggio 1949 era stata proprio il Benfica. Le portoghesi si trovano nella città della Mole perché questa sera, alle 21, affronteranno la Juventus all'Allianz Stadium per la prima giornata di Women's Champions League. 

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