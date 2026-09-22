Italia, tanti esperimenti contro il Belgio: da Kayode a Inacio, chi dovrebbe giocare

Un'Italia "dominante, che in quattro anni vuole tornare a vincere qualcosa". Partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League. È un Mancini carico quello che si presenta alla seconda-prima conferenza stampa da commissario tecnico della Nazionale. Una versione non nuova a queste latitudini.Tutti ricordano il ct che fece spallucce al rinvio dell'Europeo 2020, perché "tanto lo vinceremo nel 2021". E così fu.