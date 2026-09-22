Francia, Mbappé salta l'allenamento per una influenza

22 Set 2026 - 19:05
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La stella della nazionale francese Kylian Mbappé non si è allenata con i compagni martedì a causa di un attacco influenzale. Lo ha reso noto la federazione francese. I giocatori sotto la guida del neo ct Zinedine Zidane si sono radunati a Clairefontaine, alle porte di Parigi, per un ritiro in vista delle partite di Nations League. La Francia giocherà in trasferta contro la Turchia venerdì e contro il Belgio lunedì prossimo, per poi ospitare l'Italia il 2 ottobre e il Belgio il 5 ottobre. Mbappé, vincitore del Mondiale 2018 con la Francia, rimane il capitano della squadra. Quest'estate, l'attaccante del Real Madrid ha superato Lionel Messi per numero di gol complessivi ai Mondiali (22).

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