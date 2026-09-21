Mancini: "Felice di essere tornato, per vincere dovremo innanzitutto divertirci"

E' iniziata la settimana, che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come ct azzurro. La seconda era alla guida della Nazionale comincerà ufficialmente venerdì sera, con l'Italia che ospiterà all'Olimpico di Roma il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Jesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. "Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere. Ai ragazzi i concetti che dirò saranno semplici: per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Gli dirò di divertirsi, perché nello sport se non ti diverti non raggiungi risultati. Abbiamo una fortuna, il nostro lavoro è la nostra passione", ha detto dopo aver dedicato il primo pensiero a Mazzola: "Volevo unirmi al cordoglio di tutta Italia nel ricordo di un mito come Sandro".