Bremer, voglia di Juve: taglia le vacanze e si presenta in anticipo

Gleison Bremer ha anticipato di due giorni il suo ritorno alla Continassa, rientrando a Torino a disposizione di Luciano Spalletti.
Il difensore brasiliano, reduce dal negativo Mondiale con la Seleção e fresco della nascita della sua secondogenita, ha scelto di rinunciare a parte delle vacanze per mettersi subito al lavoro in vista della terza settimana di preparazione, che condurrà i bianconeri all'amichevole di venerdì contro il Nizza e alla imminente partenza per la tournée in Asia e Oceania.
La scelta di rientrare in anticipo lancia un segnale inequivocabile sulla volontà del centrale di rimanere al centro del progetto Juventus, nonostante la maxi offerta da 8 milioni a stagione del Galatasaray.