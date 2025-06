Nunziata senza paura: "Germania forte, ma in gara secca non ci sono favoriti"

Sarà la Germania l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del Campionato Europeo Under 21. I tedeschi, a cui bastava un pareggio con l'Inghilterra per chiudere al primo posto il Gruppo B, ieri sera a Nitra si sono imposti per 2-1 (reti di Knauff e Weiper, gol inglese di Scott), ottenendo il terzo successo in tre partite e chiudendo così il girone a punteggio pieno. Italia e Germania si affronteranno domenica 22 giugno alle 21 alla 'Dac Arena' di Dunajska Streda alle 21, con la vincente che in semifinale incontrerebbe una tra Francia e Danimarca. Spagna-Inghilterra e Portogallo-Paesi Bassi sono gli altri due quarti di finale.