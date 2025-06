Napoli, il magazziniere Starace: "Gattuso immenso, fece una colletta per noi"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ricorda un aneddoto relativo al neo-ct azzurro Gattuso: "(durante il Covid, ndr) non potevamo lavorare e quindi non potevamo essere pagati, ma Gattuso e i calciatori organizzarono una colletta affinché noi tutti dello staff potessimo guadagnare qualcosa. Gattuso è una persona immensa" le parole a Fanpage. Il suo caffè è diventato un rito a CastelVolturno: "Inizialmente McTominay non lo voleva, ora ne beve due al giorno. Ma pieni eh!". Un ricordo relativo a Maradona: "Se fosse rimasto a Napoli, non sarebbe morto così. Sarebbe stato protetto. Chi gli stava vicino non lo ha realmente aiutato". Infine sul trasferimento di Higuain alla Juve: "Non voleva andare ma era un'offerta che non si poteva rifiutare, sapeva cosa sarebbe accaduto se avesse detto non vado".