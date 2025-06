Aureliano: "Gattuso non fa gruppo, fa famiglia. In Nazionale lascerà il segno"

La scelta di Gennaro Gattuso come commissario tecnico ha colpito anche la classe arbitrale come spiegato da Gianluca Aureliano a margine dell'incontro "Chiacchiere da VAR": "Gattuso? Mio padre giocava con Franco, il papà di Rino. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Io non l’ho mai arbitrato da calciatore, sono arrivato in Serie A quando lui aveva già smesso, ma l’ho diretto da allenatore, sia al Pisa che al Napoli. Tra noi c’è sempre stato affetto, ma soprattutto rispetto per i ruoli. Nessuno si è mai aspettato favoritismi. Siamo cresciuti con l’idea che ognuno deve fare il proprio mestiere al meglio. Rino lo ha sempre fatto con grande passione. È impulsivo, com’è tipico di noi calabresi, ma ha un cuore enorme. Decide in fretta, ma ci mette tutto se stesso. Gattuso non fa gruppo, fa famiglia. E in un momento così delicato per l’Italia è proprio quello che serve. Bisogna creare legami veri, dentro e fuori dal campo. Qualunque sarà il risultato, lui lascerà il segno".