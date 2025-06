Gattuso ct, i dettagli del contratto: maxi bonus col Mondiale. Ma i lettori di Sportmediaset.it bocciano la scelta

Sei partite da vincere a tutti i costi nella speranza di evitare i play-off in vista dei Mondiali del 2026. Gennaro Gattuso, ufficialmente nominato nuovo ct dell'Italia, avrà poco tempo e grande pressione: il prossimo 5 settembre, con l'Estonia a Bergamo, non si può già sbagliare. La vetta del girone comandato dalla Norvegia dista nove punti (gli Azzurri hanno due partite in meno), e Haaland e compagni fanno sul serio. Il primo compito dell'ex allenatore di Milan e Napoli sarà quello di trasmettere alla squadra i veri valori della Nazionale: Rino ha accettato la missione perché per lui l'Italia è come una seconda pelle. E lo ha fatto mettendo in secondo piano anche l'aspetto economico visto che percepirà 800 mila nel contratto annuale siglato con la Figc. Scontato, fa sapere La Repubblica, un bonus da ben 1 milione di euro in caso di qualificazione alla manifestazione in programma la prossima estate in USA, Canada e Messico.