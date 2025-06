Italia, Gravina accoglie Gattuso: "Nazionale ha bisogno di lui. Spalletti? Esonero doloroso"

Nuovo ciclo in casa Italia, con la presentazione del ct Gennaro Gattuso che dà il via al nuovo percorso per la Nazionale azzurra nel post Spalletti. Giornata di saluti e strette di mano, con Gabriele Gravina presente con Gigi Buffon in occasione della conferenza per il nuovo commissario tecnico. E il presidente Figc non si è tirato indietro nel rispondere alle domande sulla scelta dell'ex Milan come nuovo selezionatore: "Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e per il nostro paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro, alla convocazione da parte della nostra Nazionale e ha risposto con lo stesso entusiasmo col quale rispondeva quando veniva convocato da calciatore. Però non farei l'errore di ridurre questa sua disponibilità a un semplice entusiasmo, c'è davvero tanto altro: un grande spirito di sacrificio, grande professionalità, preparazione in modo particolare qualcosa di straordinario".