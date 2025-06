Gold Cup, Usa batte Arabia Saudita 1-0 e va ai quarti

Il difensore Chris Richards ha segnato con una deviazione su calcio di punizione nella ripresa, regalando agli Stati Uniti la vittoria per 1-0 contro l'Arabia Saudita e portando gli americani ai quarti di finale della CONCACAF Gold Cup. Richards ha seguito la palla mentre volava in area su una punizione a curva di Sebastian Berhalter al 62' minuto, deviandola con il sinistro alle spalle del portiere saudita Nawaf Al Aquidi. La vittoria e il pareggio per 1-1 tra Trinidad e Tobago e Haiti nell'altra partita del Gruppo D, giocata giovedì a Houston, hanno assicurato agli americani il passaggio alla fase a eliminazione diretta.