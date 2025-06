Europei Under 21: l’Italia pareggia 1-1 con la Spagna e chiude il girone al secondo posto

LA PARTITA

Centrata con anticipo la qualificazione ai quarti di finale, l’Italia U21 scende in campo alla City Arena di Trnava, in Slovacchia, per giocarsi il primo posto nel Gruppo A contro la Spagna. Entrambe le squadre hanno infatti vinto le prime due giornate del girone e ora si ritrovano l’una contro l’altra per decretare chi accederà da capolista alla fase a eliminazione diretta. Sia Nunziata che Denia optano per un ampio turnover in avvio di gara, con la Rojita che riesce a prendere subito il controllo del campo e del gioco, mentre gli Azzurrini schierano un'inedita difesa a tre. Gli spagnoli impongono il proprio possesso palla fin dal calcio d’inizio, ma il primo tiro in porta è dell’Italia: al 22’ Fazzini rientra infatti sul destro e testa i guantoni di Pablo Campos, pronto nel rispondere con i pugni. La Spagna si rende quindi pericolosa alla mezz’ora con Moleiro, mentre gli Azzurrini crescono con il passare dei minuti e al 35’ impegnano nuovamente Pablo Campos con Kayode. Il primo tempo si chiude comunque sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 53’, quando a portarsi in vantaggio è la Spagna: Moro costruisce l’assist e Jesus Rodriguez buca Zacchi, dopo essere stato completamente dimenticato nel cuore dell’area azzurra. Pisilli si mette allora in proprio e al 59’ trova la giocata che vale l’1-1, nonché il suo primo gol con l’U21: il centrocampista della Roma addomestica un lancio lungo di Ghilardi, salta Rafa Marin e incrocia perfettamente con il destro sul palo lontano. Zacchi respinge poi un nuovo tentativo di Roberto a una decina di minuti dal termine, mentre dalla parte opposta è Campos a negare la rete a Turicchia all’82’ (segnalato però un fuorigioco di Gnonto). L’ultimo spunto porta invece la firma di Pisilli, il cui destro non inquadra davvero per poco la porta al novantesimo. Il match termina quindi 1-1, pareggio che regala il primo posto nel girone alla Spagna e costringe invece l’Italia ad accontentarsi del secondo: gli Azzurrini dovranno quindi affrontare ai quarti la vincente del Gruppo B, ovvero una tra Germania e Inghilterra.



LE ALTRE GARE

GRUPPO A

Romania-Slovacchia 1-2

Marcatori: 11’ Obert (S), 57’ Suslov (S), 67’ Akdag (R)



GRUPPO C

Francia-Polonia 4-1

Marcatori: 18’ Zeze (F), 19’ e 29’ Cisse (F), 61’ Mosor (P), 82’ Abline (F)



Georgia-Portogallo 0-4

Marcatori: 24’ Pinheiro Ferreira, 62’ Quenda, 87’ Gomes, 95’ rig. Araujo

Note: 5’ espulso Odisharia (G)