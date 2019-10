Nazionale: Mancini prova Immobile con Chiesa e Insigne

VERSO ITALIA-GRECIA

L'Italia è al lavoro a Coverciano per preparare il match contro la Grecia in programma sabato sera all'Olimpico. Una partita che potrebbe dare agli azzurri la matematica certezza della qualificazione a Euro 2020. Il ct Mancini va avanti con il confermatissimo 4-3-3 e nell'allenamento di mercoledì ha provato come centravanti Ciro Immobile, che dunque potrebbe scendere in campo dal 1' a Roma. Ai suoi lati Chiesa e Insigne.

In porta giocherà Gigio Donnarumma mentre in difesa, con capitan Bonucci, dovrebbe esserci Acerbi. Balottaggio sulle fasce, dove D'Ambrosio si candida per una maglia da titolare ma dovrà vedersela con Izzo. A sinistra è in pole Spinazzola.

A centrocampo, dove non ci sarà l'infortunato Sensi, toccherà a Jorginho e Verratti. Con loro è possibile l'inserimento di Bernardeschi, che è stato provato al posto di Barella.