Italia, da Donnarumma (bis) a Barella: i 10 reduci di Gattuso dalle mancate qualificazioni

23 Mar 2026 - 17:10
Italia, da Donnarumma a Barella: i 10 di Gattuso che hanno già vissuto l'Apocalisse Mondiale. Li ricordi tutti? Scorri la gallery © sportmediaset

Italia, da Donnarumma a Barella: i 10 di Gattuso che hanno già vissuto l'Apocalisse Mondiale. Li ricordi tutti? Scorri la gallery © sportmediaset

Azzerare il passato e pensare solo al presente, per conquistare un Mondiale che vorrebbe dire tanto per il futuro del calcio italiano. Tra i 28 convocati di Gennaro Gattuso per la sfida all'Irlanda del Nord, ben 10 giocatori hanno già vissuto le sofferenze di una "Apocalisse Mondiale".

Qualcuno come Donnarumma, pur non giocando nel primo caso perché riserva di Buffon, ha addirittura visto da vicino i sogni azzurri infrangersi in entrambe le mancate qualificazione del 2018 (Svezia) e 2022 (Macedonia del Nord).

Spinazzola il veterano del gruppo della nazionale, mentre tutti gli altri hanno partecipato, in modo diverso, alla sconfitta bruciante di 4 anni fa.

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