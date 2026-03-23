Giulini su corsa salvezza Cagliari: "Possiamo giocarcela"

23 Mar 2026 - 16:16

"Abbiamo fatto tante cose buone quest'anno. È chiaro che adesso arriva il momento decisivo. Siamo in media, abbiamo fatto 30 punti in 30 partite. Abbiamo valorizzato tanti ragazzi. Probabilmente potevamo oggi essere un po' più sereni se non avessimo sbagliato in particolare due partite, con Pisa e Lecce. Però abbiamo sicuramente i valori per combattere fino alla fine". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini prima della riunione di Lega di questa mattina. "Sapevamo fin dall'inizio che questo doveva essere il nostro campionato e quindi - aggiunge Giulini - siamo assolutamente centrati su quello che vuole essere il nostro obiettivo in questa stagione. Abbiamo questa trasferta a Reggio Emilia, speriamo di averla con i nostri tifosi e con tutti i nostri tifosi. Siamo stati di nuovo penalizzati a Pisa, come era stato l'anno scorso, a Empoli. Francamente, e questo lo dico anche ai miei colleghi, lo dirò anche oggi in Lega, credo che l'osservatorio abbia una mano un po' troppo pesante nel vietare le trasferte ai tifosi, perché poi alla fine il calcio è fatto di tifosi, è fatto di contraposizione allo stadio e questo è il bello del calcio. Mi auguro di essere ascoltato, ma questo a beneficio di tutte le tifoserie, in particolare della nostra, perché, come ben sapete, arrivando dalla Sardegna si prenotano voli, traghetti, alberghi con settimane di anticipo. Abbiamo bisogno, in particolare in questo rush finale, di poter fare le quattro trasferte con i tifosi al nostro fianco, sarebbe fondamentale".

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