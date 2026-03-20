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© sportmediaset | Vicario, Bernardeschi e...scorri per scoprire i 12 esclusi da Gattuso
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NAZIONALE

Italia, gli esclusi di Gattuso per i playoff: i bolognesi non convincono, tre "no" in Premier

Niente da fare per i giocatori di Italiano, nonostante l'approdo ai quarti di Europa League. Altre due bocciature nel campionato inglese e non solo...

20 Mar 2026 - 15:58
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Fiorentina, Bologna e...Premier League. Da queste due squadre e dal campionato inglese alcuni esclusi illustri per il Ct Gennaro Gattuso nelle convocazioni verso i playoff contro l'Irlanda del Nord. 

Il ct ha scelto di ripartire da Federico Chiesa, nonostante i pochi minuti raccolti col Liverpool, escludendo due campioni d'Europa come Bernardeschi e Berardi, in forte ripresa nel campionato italiano e non solo. Il milanista Davide Bartesaghi si è invece dovuto accontentare dell'Under 21 dopo un'ottima stagione...

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