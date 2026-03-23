Simulazioni, ritardi e conferenze stampa: in Serie A arriva il Codice di autoregolamentazione

23 Mar 2026 - 18:30
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La Serie A accelera sul fronte delle regole comportamentali e punta a introdurre, già dalla prossima stagione, un vero e proprio Codice di autoregolamentazione con sanzioni economiche definite per giocatori, allenatori e dirigenti. L'obiettivo è superare l'attuale sistema, oggi demandato in larga parte alla discrezionalità del Giudice Sportivo, introducendo invece un quadro chiaro di fattispecie e relative multe, per rafforzare la tutela dei valori sportivi e garantire maggiore uniformità nelle sanzioni. Tra i comportamenti nel mirino dovrebbero figurare le simulazioni in campo, ma anche ritardi nel rientro sul terreno di gioco, mancata partecipazione alle conferenze stampa da parte degli allenatori e dichiarazioni ritenute lesive nei confronti di altri tesserati o dei vertici della Lega. L'idea allo studio è quella di associare a ciascuna violazione una sanzione predeterminata: ad esempio, per una simulazione si potrebbe arrivare a multe significative, nell'ordine di decine di migliaia di euro. Il nuovo sistema dovrebbe essere gestito da un organo indipendente, da istituire ad hoc, incaricato di applicare il codice e comminare le sanzioni in base ai casi individuati. 

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Nella riunione odierna è stato avviato il percorso per definire nel dettaglio le diverse fattispecie, primo passo verso la costruzione dell'impianto normativo. Il tema è stato affrontato per la prima volta infatti oggi dall'Assemblea della Lega Serie A, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione definitiva entro agosto, in modo da rendere operativo il codice già dall'inizio della prossima stagione. Nel corso dell'assemblea, riunitasi a Milano, è stato inoltre deliberato il rinnovo della partnership con il gruppo Mondelez, che proseguirà il proprio percorso al fianco della Lega con il brand Philadelphia: un accordo che porta il totale delle entrate da sponsor vicino ai 90 milioni annui. Il presidente Ezio Simonelli ha inoltre comunicato le sedi delle fasi finali delle competizioni Primavera: le Finali del Campionato Primavera 1 si disputeranno al Viola Park dal 24 al 28 maggio, mentre la finale in gara unica della Coppa Italia Primavera è in programma mercoledì 29 aprile all'Arena Civica Gianni Brera di Milano.

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