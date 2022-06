Nazionale e problema del gol, Pellegri si candida: "Spero in futuro di poter aiutare Mancini"

IL MESSAGGIO

L'attaccante del Torino in gol con l'Under 21: "Era importante per me, le qualità le ho sempre avute"

Il problema del gol è il grattacapo maggiore per la Nazionale di Roberto Mancini. Il ct non si è nascosto nei giorni scorsi, tra l'amichevole con l'Argentina e il pareggio contro la Germania in Nations League, per lui mancano giocatori affidabili al centro dell'attacco. Dall'Under 21 si è alzato un messaggio di intenti chiaro e lo ha mandato Pietro Pellegri, in gol contro il Lussemburgo nell'ultima uscita: "Spero in futuro di essere d'aiuto anche a Mancini".

Dopo i primi mesi al Milan poi campione d'Italia, a gennaio la carriera di Pellegri - di proprietà del Monaco - si è spostata al Torino dove nel finale di stagione è anche tornato al gol. Su di lui punta forte il ct dell'Under 21 Nicolato: "Abbiamo un bellissimo rapporto, voglio dare il meglio e il massimo per la Nazionale".

Contro il Lussemburgo Pellegri è tornato a segnare vestendo l'azzurro: "E' stato molto importante per me, ma anche per la squadra. Era importante vincere e ora pensiamo alla Svezia. Sono molto legato alla maglia della Nazionale e so quanto sia importante farne parte".

Pellegri spera di aver saldato il conto con la sfortuna che negli anni scorsi lo ha tormentato con continui infortuni: "Per me non è un riscatto perché nella vita ci sono momenti belli e altri brutti. Bisogna lavorare forte per superare le difficoltà e io le qualità le ho sempre avute, così come sfortuna. Ora spero di essere uscito da questo periodo, di aiutare l'Under 21 e in futuro di poterlo fare con la nazionale maggiore".