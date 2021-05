Nazionale, Chiellini: "Sorpreso dall'addio di Conte all'Inter? Ni"

DAL RITIRO DELLA NAZIONALE

"Ho pensato che potesse succedere quando c'è stato silenzio e l'incontro decisivo tardava ad arrivare"

Dal ritiro della Nazionale al Forte Village di Santa Margherita di Pula, il capitano Giorgio Chiellini ha detto la sua sull'addio di Antonio Conte all'Inter. "Sorpreso? Ni: all'inizio sembrava impossibile, ma poi ho pensato che potesse succedere quando c'è stato silenzio e l'incontro decisivo tardava ad arrivare - le sue parole in conferenza stampa -. Ma per carità non guardo in casa d'altri". Getty Images

Chiellini ha anche parlato del momento in casa Juve. "Speriamo che si risolva tutto prima dell'inizio degli Europei - ha aggiunto - quello che è successo quest'anno può tornarci utile come insegnamento per il futuro. A un certo punto, dopo la sconfitta con il Milan, sembravamo proprio fuori. Non mi aspettavo davvero il risultato del Napoli che stava andando così bene. Certo dopo nove scudetti, qualcuno si chiede perché eravamo contenti per il quarto posto. È stata però, vista la situazione, un'esplosione di gioia giustificata. Proprio dalla sconfitta con il Milan abbiamo ritrovato quell'alchimia per risalire".

Con l'amichevole con San Marino inizia ufficialmente l'avvicinamento a Euro 2020. "La Nazionale unisce e questo prima di tutto si vede nel nostro gruppo. Quando giochiamo contro, in campionato, è normale che ognuno si batta contro l'avversario per la propria squadra, ma qui in Nazionale non ci sono tracce di astio. La speranza per gli Europei è di vivere un'avventura emozionante e coinvolgente. C'è grande entusiasmo e serenità, giochiamo all'Olimpico, di nuovo con il pubblico dopo un anno e mezzo estenuante, non potrei essere più felice in questo momento. Sono sicuro che sarà bellissimo".

