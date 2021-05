Il congedo di Conte: "Abbiamo spezzato la mediocrità e riportato l'Inter dove merita"

Antonio Conte rompe il silenzio dopo il suo addio all'Inter e lo fa con un lungo post su Instagram: "Che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati... Abbiamo riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l’Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione". E ancora, rivolto ai tifosi: "L'immagine della Coppa dello Scudetto alzata dall’anello più alto di San Siro con Voi in festa, la porterò sempre con me! GRAZIE! Ad Maiora Semper!!!".