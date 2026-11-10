Nations League: Figc rinnova impegno per inclusione e sostenibilità

In occasione di Italia-Francia, ultimo incontro casalingo del girone di UEFA Nations League in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, la FIGC rinnova il proprio impegno per integrare la sostenibilità sociale e ambientale nell'organizzazione degli eventi sportivi. Prosegue così il percorso avviato nell'ottobre 2024 con il Format Gara di Sostenibilità Sociale e Ambientale, applicato alle gare della Nazionale Maggiore in Italia attraverso iniziative dedicate all'accessibilità, all'inclusione e alla riduzione dell'impatto ambientale. La sfida di Milano con i Bleus sarà caratterizzata da nuove opportunità di partecipazione per le persone con disabilità, dal coinvolgimento dei più giovani e da ulteriori azioni per promuovere un'organizzazione degli eventi sempre più responsabile. In occasione della gara saranno attivate due Quiet Room dedicate ai calciatori con disabilità cognitive, psicologiche e sensoriali della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC. Gli spazi offriranno un ambiente protetto e accogliente, favorendo la partecipazione alla partita e contribuendo a rendere l'esperienza allo stadio più inclusiva e accessibile. La FIGC promuove la partecipazione al match attraverso un sistema di accrediti dedicato, che consentirà a 100 persone con disabilità, insieme ai rispettivi accompagnatori, di assistere all'incontro usufruendo dei posti riservati all'interno dello stadio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Federazione per promuovere l'accessibilità nelle proprie partite, favorendo la partecipazione di tutti i tifosi e contribuendo a creare un'esperienza di gara sempre più inclusiva. Anche al Meazza sarà attivo il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti, che potranno seguire la gara direttamente dallo stadio attraverso il proprio smartphone. Saranno circa 30 i tifosi che usufruiranno del servizio allo stadio grazie al supporto di Daniele Cassioli (Real Eyes Sport) e dell'Istituto dei Ciechi di Milano. Il servizio sarà disponibile anche da remoto, consentendo a circa 500 tifosi di vivere la partita da casa attraverso un'apposita audiocronaca accessibile via smartphone e app dedicata. Per accedere al servizio sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l'app Connect Me Too, disponibile su Apple Store e Google Play Store, e completare la registrazione inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail valido. Al termine della registrazione verrà inviato via e-mail un codice di attivazione. Una volta inserito il codice, sarà possibile selezionare lo sport, la lega/federazione e quindi l'evento UEFA Nations League 2026 Italia-Francia. Per accedere all'audiodescrizione sarà infine necessario inserire il codice OTP univoco (71060). Per eventuale assistenza è possibile contattare info@connectmetoo.it. Il pre-partita vedrà protagonisti alcuni bambini dell'Ospedale dei Bambini 'Vittore Buzzi' di Milano, che accompagneranno in campo i calciatori delle due nazionali. Un'iniziativa che offrirà ai giovani partecipanti l'opportunità di vivere da vicino un momento speciale della gara, valorizzando il ruolo del calcio come occasione di condivisione e partecipazione. Nel rispetto delle Linee guida per una ristorazione sana e sostenibile pubblicate dalla UEFA e diffuse dalla FIGC, le azioni di catering sostenibile saranno estese a tutte le Aree Hospitality. Saranno adottate soluzioni in grado di promuovere una selezione consapevole di cibi e bevande, modalità di preparazione attente alla salute e una comunicazione trasparente. Saranno inoltre privilegiate soluzioni volte a ridurre l'utilizzo di plastica monouso, la scelta di prodotti biologici e a chilometro zero e la proposta di menù inclusivi, favorendo modelli di consumo più responsabili. Per la prima volta, in occasione di una gara della Nazionale, il recupero delle eccedenze alimentari sarà attivato in tutte le Aree Hospitality dello stadio. Gli alimenti recuperabili saranno raccolti e successivamente redistribuiti in collaborazione con Ass.ne Banco Alimentare della Lombardia 'Danilo Fossati' ODV a persone in situazione di vulnerabilità, contribuendo a contrastare lo spreco alimentare e a favorire un utilizzo più responsabile delle risorse.