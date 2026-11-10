Generali Stadium, altri guai in vista? La nuova mozione approvata in Consiglio a Milano

Il Consiglio comunale richiede una Valutazione d'impatto sanitario sul progetto del nuovo stadio di Milano di Inter e Milan

10 Nov 2026 - 11:00
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© Ufficio Stampa

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Il progetto del Generali Stadium di Inter e Milan incontra nuovi ostacoli a Milano a causa di una mozione approvata a larga maggioranza in Consiglio comunale, come riporta il Corriere della Sera.

Il documento bipartisan sollecita un blocco dell'iter della valutazione ambientale attuale per vincolare l'opera a una nuova Valutazione di impatto sanitario (Vis) sull'intera area, inclusa la futura demolizione del Meazza per analizzare i rischi su polveri, bonifiche e smaltimento dei materiali.

Nonostante la decisione dell'aula con 22 voti favorevoli non vincoli direttamente la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, il voto mette a nudo una spaccatura nella maggioranza di centrosinistra.

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