Generali Stadium, altri guai in vista? La nuova mozione approvata in Consiglio a Milano

Il progetto del Generali Stadium di Inter e Milan incontra nuovi ostacoli a Milano a causa di una mozione approvata a larga maggioranza in Consiglio comunale, come riporta il Corriere della Sera.
Il documento bipartisan sollecita un blocco dell'iter della valutazione ambientale attuale per vincolare l'opera a una nuova Valutazione di impatto sanitario (Vis) sull'intera area, inclusa la futura demolizione del Meazza per analizzare i rischi su polveri, bonifiche e smaltimento dei materiali.
Nonostante la decisione dell'aula con 22 voti favorevoli non vincoli direttamente la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, il voto mette a nudo una spaccatura nella maggioranza di centrosinistra.