Italia, Spalletti fa le prove verso la Germania: Kean e Raspadori per far male ai tedeschi

Giornata di vigilia di Italia-Germania e allenamento di rifinitura per gli azzurri ad Appiano Gentile dove il ct Luciano Spalletti ha avuto modo di provare la formazione che potrebbe scendere in campo contro i tedeschi. Con Cambiaso e Zaccagni che hanno lavorato a parte e il forfait dell'ultimo minuto di Retegui, il tecnico della Nazionale ha cercato di mettere in campo la miglior Italia possibile, per mettere dalla propria la contesa in doppia sfida già dall'andata dei quarti di Nations League.