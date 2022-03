L'apertura di Mancini: "Prendiamo tempo per riflettere e lavoriamo per il futuro"

SU INSTAGRAM

Il ct azzurro si affida ai social per tornare sulla tremenda delusione di Palermo due giorni dopo la sconfitta con la Macedonia

Con un post su Instagram Mancini conferma il fatto di non avere ancora preso nessuna decisione sul suo futuro anche se, da alcune parole, si intuisce che, dopo l'amarezza post eliminazione, il ct azzurro stia valutando attentamente anche la possibilità di restare alla guida degli azzurri: "Il calcio a volte sa essere metafora spietata di vita. L'estate scorsa eravamo sul tetto d'Europa dopo aver portato a termine una delle imprese più belle della storia della Nazionale. Poche ore fa ci siamo risvegliati in uno dei punti più drammatici".

Mancini, poi, ha aggiunto: "Siamo passati dalla gioia totale ad una frustrante delusione. È davvero dura da accettare, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva. Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L'unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro. Grazie al pubblico di Palermo per il calore e grazie a tutti i tifosi che da sempre ci hanno trasmesso entusiasmo e affetto".

BONUCCI: "IL FUTURO È ADESSO"

"Le due emozioni sono ai vertici opposti. La grande euforia e gioia di quest’estate si contrappongono in maniera netta alla delusione e all’amarezza di questa esclusione, acuita ancora di più dal non aver potuto aiutare i miei compagni per quei 90’.

Ora è il momento di guardare avanti, quest’estate ci siamo presi i meriti e gli elogi per aver fatto qualcosa di unico, oggi dobbiamo assumerci le responsabilità di non aver guadagnato il passaggio per demeriti nostri, più che per meriti di altri.

È tempo di analisi, concrete e approfondite, per ripartire, per dare all’Italia e agli italiani quello che meritano.

Lo abbiamo già fatto.

E la salita è già iniziata, per Me, per Noi.

Ci sarà da faticare per tornare in vetta, ma abbiamo già dimostrato di saperci arrivare.

Il futuro è adesso!"