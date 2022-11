Mancini verso il 3-4-3 con il tridente Zaniolo-Raspadori-Grifo

In vista dell'amichevole con l'Albania, Mancini sembra deciso ad affidarsi a un sistema di gioco che potrebbe rappresentare il futuro dell'Italia: un 3-4-3 che può essere letto anche come un 3-4-2-1, con i due esterni offensivi che si piazzano in una posizione più vicina alla punta centrale. In difesa, spazio a Scalvini con capitan Bonucci e Bastoni davanti a Donnarumma. A centrocampo torna Verratti, che farà coppia con Tonali, con Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni. Nel tridente offensivo Raspadori riferimento centrale, con Grifo e il ritorno di Zaniolo al suo fianco.